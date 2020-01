© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per il posticipo della 21^ giornata di Serie B scendono in campo Perugia e Livorno. Cosmi sceglie la difesa a tre con Rosi al fianco di Angella e Gyomber. A centrocampo Nzita e Mazzocchi sono gli esterni con Konate regista basso. In avanti tandem Melchiorri-Falcinelli. Tramezzani risponde con Murillo e Braken davanti con a supporto Rocca. A centrocampo Del Prato e Agazzi affiancano Viviani in regia. Queste le formazioni:

Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia, Nzita; Melchiorri, Falcinelli. Allenatore Cosmi

Livorno (4-3-1-2): Plizzari; Gonnelli, Bogdan, Gasbarro, Porcino; Del Prato, Viviani, Agazzi; Rocca; Murillo, Braken. Allenatore: Tramezzani