Serie B, Pescara-Frosinone: due squadre a caccia di punti

La gara delle 18.45 della 35/a giornata di Serie B si gioca all'Adriatico tra Pescara e Frosinone. Due formazioni che attraversano un momento di forma non semplice: gli abruzzesi hanno conquistato solo tre punti nelle ultime cinque gare e hanno cambiato ancora una volta allenatore (via Legrottaglie, dentro Sottil), i laziali, invece, hanno perso tre delle ultime cinque gare e hanno perso contatto dalle zone altissime della classifica. Entrambi, dunque, hanno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi: i padroni di casa per centrare la salvezza, gli ospiti, invece, per i playoff. Sono sette i confronti diretti disputati a Pescara con tre vittorie degli abruzzesi, tre pareggi e una vittoria per i ciociari. Calcio d'inizio alle ore 18.45. L'arbitro sarà Dionisi della sezione de L'Aquila.

COME ARRIVA IL PESCARA - Sottil deve vincere per evitare guai peggiori, sembra dunque orientato al 3-4-2-1 con Clemenza e Pucciarelli alle spalle di Maniero. Squalificato Galano, torna a disposizione Melegoni che potrebbe entrare a gara in corso. Così l'allenatore prima della gara: "Ora voglio più leggerezza. I ragazzi non devono essere preoccupati. Se mentalmente siamo liberi possiamo centrare la vittoria. Sarebbe fondamentale in chiave salvezza”.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Out Gori, Tabanelli e Salvi, squalificato Ardemagni, Nesta conferma il 3-5-2 con Dionisi e Novakovich in attacco. Ciano parte dalla panchina. Così l'allenatore prima del match: "Sicuramente al Pescara servono punti perchè sono in una situazione un po' cosi. Sempre meno partite e dunque ogni punto sarà sempre più pesante perciò anche per noi sarà cosi e dovremmo avere la forza di far punti. Ultimamente abbiamo raccolto poco secondo me, con la Juve Stabia giusto il pareggio ma in altre gare meritavamo di più".