Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in vista della sfida di questa sera contro l’Ascoli sottolineando l’importanza del turn over visto il calendario intenso di questa settimana: “Dobbiamo cercare di recuperare le energie anche perché incontriamo una squadra in salute che viene da una vittoria in trasferta per 5-1. Ci saranno delle rotazioni e chi ha giocato meno sarà titolare, mi auguro che riesca a dare il 100% perché servirà massima intensità. Dobbiamo riproporre quello che proviamo durante la settimana. - continua Italiano come riporta Cittadellaspezia.com - L’Ascoli è una squadra che segna tanto, ma concede anche tanto e noi dovremo cercare di castigarli quando avremo l’occasione. Dobbiamo dare qualcosina di più perché abbiamo raccolto meno di quanto meritato”.