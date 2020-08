Spezia, Krapikas: "Obiettivo Serie A: dobbiamo sfruttare tutte le nostre forze"

"Lo Spezia ha mostrato una fortissima voglia di avermi in rosa, anche il loro direttore è venuto da me, mi hanno sedotto, e hanno soddisfatto le richieste": al sito lituano sportas.lt, il portiere dello Spezia Titas Krapikas racconta così il suo approdo in bianconero, dopo i quattro anni passati alla Sampdoria.

Concentrandosi poi sulla stagione attuale, che in parte si deciderà stasera. Le Aquile, infatti, impegnate nella semifinale di ritorno dei playoff, dovranno ribaltare il risultato sfavorevole contro il Chievo, vittorioso per 2-0 all'andata: "Abbiamo centrato il terzo posto nella regular season, e ora stiamo giocando in semifinale playoff con il Chievo: se riusciamo a vincere, in palio c'è la finale per la Serie A. Sì, anche quest'anno c'è una possibilità. Questo è l'obiettivo della nostra squadra. Ci sono stati momenti difficili, ci sono stati momenti belli, ora dobbiamo sfruttare le nostre forze".

Serie A che è poi il sogno personale dell'estremo difensore lituano: "Voglio raggiungere il livello più alto possibile in Italia, voglio arrivare in Serie A, ho dedicato tutta la mia vita a questo. Capisco se un allenatore venisse e mi dicesse "Sei povero fisicamente, sei senza testa, non puoi giocare più in alto della Serie C", alla A neppure ci penserei, ma non ho mai sentito questo. I miei allenatori mi hanno sempre detto che se non arrivo in A con questa composizione corporea, con l'approccio all'allenamento che ho, la colpa sarà mia. Loro vedono come giocano i portieri in Serie A, quindi ci credo. Devo lavorare sodo e il risultato arriverà".