ufficiale Ternana, biennale per il portiere lituano Titas Krapikas

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Titas Krapikas.

Il portiere lituano (è nato a Kaunas il 3/1/99) milita da agosto 2015 a giugno 2019 nel settore giovanile della Sampdoria (20 presenze nell’Under 17 e 63 nella Primavera).

Nella stagione 2019/20 contribuisce alla promozione in Serie A dello Spezia disputando 6 gare in campionato alle quali si aggiungono 2 in Coppa Italia. Nella passata stagione, sempre con gli “Aquilotti” 4 presenze in Coppa Italia. Al suo attivo nelle nazionali giovanili lituane 14 partite tra Under 17, Under 19 e Under 21 oltre che 6 convocazioni nella nazionale maggiore. Krapikas si è legato alla Ternana per due stagioni.