Dalle colonne de Il Secolo XIX nella sua edizione di La Spezia arrivano alcune dichiarazioni di Alessandro Ligi, difensore aquilotto approdato in Liguria durante la sessione invernale di calciomercato dal Carpi, prossimo avversario della truppa di Pasquale Marino: "La mia esclusione dalla formazione emiliana? Possiamo dire che sia dipesa da una decisione societaria e non da una scelta dei mister che si sono susseguiti in panchina. Non ho il dente avvelenato, certo mi è sembrata una situazione strana, ma sono cose che possono capitare nell'arco della carriera. Credo che il Carpi abbia fatto le sue valutazioni e che al quel punto io non rientrassi più nei piani e mi è dispiaciuto perché la scorsa stagione penso di aver fatto un ottimo lavoro. Ora non penso più al Carpi e sono concentrato su ciò che sto vivendo con lo Spezia e sono pronto a ripartire con i miei compagni dopo la sconfitta con il Verona".