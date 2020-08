Spezia senza sosta: testa alla prima storica finale per giocarsi la A

vedi letture

Un traguardo storico, un traguardo così alto mai raggiunto, ma ora lo Spezia vuole di più: la finalissima playoff di Serie B non basta, le Aquile di mister Vincenzo Italiano vogliono la Serie A.

E non hanno dato sosta al cammino. Archiviata la pratica Chievo Verona, i bianconeri hanno già volto la testa alla finale di andata, che si giocherà il 16 agosto sul campo della vincente del match odierno tra Pordenone e Frosinone: delle due ne rimarrà solo una, che sfiderà appunto lo Spezia nel doppio confronto che decide una stagione. Già certi, però, i liguri, di giocare l'andata lontano dalle mura amiche: essendo arrivati terzi in classifica, godranno del ritorno al "Picco".

Ma non è tempo di calcoli, solo di allenamenti: la squadra si ritroverà al centro sportivo già quest'oggi, alle ore 18:00, per una seduta ovviamente a porte chiuse.