Quella contro il Cittadella nel turno preliminare dei playoff potrebbe essere l'ultima di David Okereke con la maglia dello Spezia. Sul nigeriano, riporta Il Secolo XIX, ci sono numerose piste di mercato. Sia in Italia, dove piace a Sassuolo (con la supervisione della Juventus), Cagliari e Atalanta (un emissario orobico era al Picco proprio per la gara contro i veneti), che all'estero dove nelle scorse settimane si sono fatti registrare gli interessamenti di Genk, Standard Liegi, Southampton e, in caso di promozione in Premier League, Derby County. Sempre fuori confine ci sono anche le mire della Dinamo Zagabria.