Fonte: Luca Bargellini

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione c’è stato un incontro fra Bari e Genoa per parlare della situazione di Franco Ferrari, centravanti tornato ai liguri dopo il prestito al Piacenza. Le parti sono vicine e le sensazioni positive, ma ancora non c’è l’accordo totale sulla cifra che i pugliesi dovranno versare nelle casse del Genoa per il cartellino del giocatore.