TMW - Caos Palermo, quattordicesime pagate in maniera ridotta

Continua la situazione delicata del Palermo, che oggi probabilmente riceverà comunicazione dalla Covisoc circa la documentazione per l’iscrizione al campionato. Documentazione che dovrebbe risultare incompleta in assenza del pagamento della multa da 500.000 euro alla FIGC e -

vicenda della fideiussione a parte - del pagamento degli stipendi ai calciatori. Intanto sono state pagate le quattordicesime ai dipendenti del Palermo, ma in forma ridotta. Anziché il corrispettivo che andrebbe corrisposto generalmente in base allo stipendio, i dipendenti del Palermo hanno ricevuto circa 1000 euro a testa per un totale di circa 30000. E per il ricorso avverso la decisione della Covisoc ne serviranno altri 15000. Anche se il futuro sembra già scritto e il Palermo pronto a ripartire da una nuova società dalla Serie D...