Fonte: Luca Bargellini

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Andrea Isufaj lascerà a breve il Chievo Verona. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante classe '99 verrà tesserato - a titolo definitivo - dal Cesena, che lo girerà poi, per la restante parte di stagione, in prestito al Rieti: colpo comunque in prospettiva per la formazione romagnola.