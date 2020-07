Lucchese, in attacco si sogna il ritorno di Isufaj del ChievoVerona

Prosegue la costruzione della nuova Lucchese, quella che sarà nuovamente tra le protagoniste della Serie C. Stando a quanto riferisce tifolucchese.com, il club starebbe pensando a un ritorno per il reparto avanzato, che risponde al nome di Andrea Isufaj, di proprietà del ChievoVerona ma ai margini della rosa clivense, dove di fatto non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato.

Il classe '99 ha già vestito la maglia rossonera nella storia stagione 2018-2019, dove la squadra, guidata da Giancarlo Favarin e dal Ds Antonio Obbedio (fresco di nomina al Renate), riuscì a centrare una salvezza che non evitò però il fallimento di una società che aveva abbandonato spogliatoio e sedi. Ma questo è passato, testa al futuro.