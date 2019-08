Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Empoli nella serata di oggi ha messo a punto due cessioni (entrambe in prestito con diritto di riscatto). Si tratta di quelle relative agli attaccanti Samuel Mraz, classe ‘97, che vestirà la maglia del Brondby in Danimarca e Arnel Jakupovic, classe '98, che si trasferisce in Slovenia per vestire la maglia del Domzale.