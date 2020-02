Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi ad Empoli si è presentato Szymon Zurkowski, centrocampista arrivato nell'ultima sessione dalla Fiorentina: "Sono contento di essere qui ad Empoli, è una scelta che mi soddisfa. La maglia numero 10 era quella che mi piaceva di più, rispetto a 5 e 31 che erano le altre libere, da regolamento. Sono un centrocampista dalle caratteristiche offensive, ma ora l’importante è giocare. Non ho idoli, però mi piace molto come giocatore Zielinski, che è stato anche lui qui. Spero di poter ripetere le sue gesta, visto che anche lui è centrocampista come me. Prima di venire ho parlato con Dragowski, mi ha parlato bene dell’Empoli e mi ha raccontato solo cose positive. Spero di riuscire a ritagliarmi le mie opportunità, così magari da poter andare in Nazionale in futuro”.