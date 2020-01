TMW - Livorno, Raicevic verso la Polonia: da definire la formula

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filip Raicevic può lasciare il Livorno. L'attaccante era da tempo seguito all'estero , ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la pista a ora più probabile sembra quella della Polonia, con in pole lo Slask Wroklaw, formazione di Breslavia che milita nella la massima serie del campionato polacco.

Cessione probabilmente a titolo definitivo, ma per la formula le parti stanno ancora trattando.