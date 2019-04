TMW - Palermo, con Arkus Network Fabrizio Lucchesi sarà il nuovo dg

© foto di Federico Gaetano

Un nuovo direttore generale per il Palermo targato Arkus Network. Il rilancio dei rosanero passa dal gruppo imprenditoriale romano che si occupa di turismo, capitanato da Walter Tuttolomondo. E ad occuparsi della direzione generale del club sarà Fabrizio Lucchesi, dirigente di lungo corso ex Roma, Fiorentina ed Empoli e che recentemente ha contribuito alla crescita di professionale di Gennaro Gattuso affiancandolo e guidandolo nell’esperienza da allenatore a Pisa ed è già noto al mondo Palermo essendosi occupato della rinascita rosanero precedente all’era Zamparini sotto la gestione targata Franco Sensi. Da metà maggio se tutto andrà come da programma nella cessione societaria si consumerà il ritorno di Fabrizio Lucchesi a Palermo nelle vesti di dg. Un ruolo che non va ad intaccare la figura di Rino Foschi, che nelle idee di Arkus dovrebbe essere il direttore sportivo del Palermo anche in futuro considerata la sua lunga esperienza e competenza in un ambiente che conosce bene e a cui è particolarmente legato. Lucchesi-Palermo, a volte ritornano. Per riprendere da dove aveva interrotto...