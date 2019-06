TMW - Palermo-Pomini, rinnovo più vicino: si va verso un biennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Pomini e il Palermo, avanti insieme. Ultimi contatti positivi tra le parti. Qualche dettaglio da limare, distanza minima. Il portiere con ogni probabilità proseguirà la sua esperienza in rosanero per le prossime due stagioni con possibilità di intraprendere un percorso anche dopo la carriera da calciatore. Entro qualche giorno verranno limati i dettagli, sensazioni positive. I rosanero e Pomini proseguiranno insieme, fino al 2021. Telefono bollente per il dg Fabrizio Lucchesi che è a lavoro per costruire il Palermo della prossima stagione. Palermo che ripartirà da Alberto Pomini....