© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sarebbe solo il Parma sull'attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma. Sul calciatore classe '90 infatti, come raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe anche il Pescara in Serie B. Gli abruzzesi potrebbero quindi chiudere il loro mercato con un doppio arrivo davanti: Pucciarelli e appunto Donnarumma.