tmw Pordenone, si programma il futuro: incontro previsto con Tesser

vedi letture

Un contratto ancora in essere, fino al 2021, ma un futuro ancora da scrivere. Archiviata la stagione 2019-2020, che ha visto il Pordenone tra i massimi protagonisti della Serie B, il club si troverà con Attilio Tesser, al fine di capire le basi per il prossimo torneo: da un lato le idee della società, dall’altro quelle del mister. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non è scontata la prosecuzione del rapporto, molto dipenderà da quanto collimeranno le situazioni: decisive le prossime quarantotto ore.