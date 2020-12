tmw radio Angelozzi: "Questo Frosinone ha tante potenzialità. Nesta ha qualità"

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, è intervenuto in diretta su TMW Radio durante la trasmissione 'Spazio B': "I ragazzi stanno facendo bene, abbiamo una buona classifica. La cosa negativa è che ci manca il pubblico, perché sarebbe davvero tutta un'altra musica".

Società, allenatore, squadra: sembra che ci sia grande unione di intenti...

Il primo punto di forza di questa società è il presidente Stirpe: un personaggio di competenza, è il primo tifoso della squadra. L'aspetto tecnico poi, Nesta infatti sta proseguendo il suo percorso di crescita. Quando ero allo Spezia il mister ci ha messo sempre in difficoltà, quindi aveva già qualità importanti. Quest'anno però è riuscito a guadagnare più punti rispetto allo scorso anno, la squadra lo segue e vuole migliorarsi.

Che mercato è stato l'ultimo che abbiamo vissuto?

Il mercato, che ho seguito da lontano, è stato molto particolare. Parlo ovviamente a livello economico. Il Covid ha distrutto tutto, ma il commercio e l'economia in generale. Il calcio ha avuto pesanti conseguenze.

Lei è arrivato di recente al Frosinone: che inserimento ha avuto?

Non è stato semplice l'inserimento, sono arrivato un po' in corsa ma soffrivo a stare fuori. Con il presidente ho un rapporto storico e mi ha convinto, ma sono entrato in punta di piedi. Abbiamo tutto per fare bene. Ripetere quello che abbiamo fatto con lo Spezia l'anno scorso? Vedo tante potenzialità in questa squadra, in questo territorio e in questa società. Un progetto simile a quello che lo scorso anno portò lo Spezia alla Serie A.

Quale sarà il suo compito per il futuro?

Ho risposto a questa sfida anche per la grande amicizia con il presidente Stirpe. Il lavoro che andrà fatto sarà di rimodellamento della rosa, piano piano, ringiovanendo il gruppo anche per dare nuove motivazioni.