tmw Reggina, l'arrivo di Faty mette Sounas definitivamente sul mercato

L'arrivo di Ricardo Faty è ormai solo una formalità, si attende solo l'ufficialità della trattativa, ma questa operazione in entrata cambia gli scenari del mercato in casa Reggina. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il nuovo innesto rende necessaria la partenza di un over, e il nome indicato per l'addio è quello di Dimitrios Sounas: attesi sviluppi circa il suo futuro.