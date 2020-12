tmw SPAL, Ranieri: "Siamo forti e completi, dobbiamo puntare in alto"

Luca Ranieri, difensore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta 1-0 al "Mazza" contro il Lecce: "Abbiamo vinto una grandissima partita, siamo soddisfatti per quanto fatto. Ci siamo divertiti e siamo contenti di aver portato a casa i tre punti, abbiamo dimostrato che non amiamo subire gol: in difesa siamo tutti forti indipendentemente da chi gioca, siamo tutti allo stesso livello. Siamo consapevoli delle nostre forze ma questo non ci permette di adagiarci sugli allori perché il campionato di Serie B è molto difficile, dobbiamo migliorare giorno dopo giorno".

Vi sentite tutti indispensabili per la SPAL?

"Sì, anche a centrocampo e in attacco siamo molto forti e completi. Dobbiamo puntare in alto".

Rientravi da un infortunio e ad un certo punto hai accusato qualche crampo, come ti senti?

"Adesso sto bene, ho mollato un po' gli ultimi minuti perché ero molto stanco e non volevo correre rischi particolari".

Adesso ci sarà la sfida all'Ascoli, tua ex squadra

"Abbiamo poco tempo per arrivare al top a questo impegno ma ce la metteremo tutta. L'Ascoli quest'anno non sta andando molto bene, noi andremo lì per vincere e non guarderemo in faccia nessuno".