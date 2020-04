Trapani, Castori: "Stop alla B nel nostro miglior momento. Priorità al contenimento"

Dopo un lungo silenzio da casa Trapani arrivano le parole di Fabrizio Castori, tecnico della prima squadra siciliana, attraverso le colonne del Giornale di Sicilia: “Sicuramente lo stop non è stato bello, è una situazione che non mi era mai capitata. Un momento difficile per tutti, ma necessario per cercare di frenare la diffusione della pandemia. Il momento di interruzione del campionato è coinciso con il momento migliore della squadra. Sono stato accolto benissimo, ho trovato grande disponibilità, la città è meravigliosa, mi sono trovato subito bene. Dal punto di vista sportivo l’esperienza era appena iniziata e l’ho affrontata con entusiasmo e con una grande voglia di mettermi a disposizione per raggiungere gli obiettivi che non sono quelli nostri, ma di una intera città".