Anche il neo esterno del Trapani Nicola Dalmonte ha parlato ai canali ufficiali del club della scelta di sposare la causa siciliana spiegando di essere felice di tornare a lavorare con Fabrizio Castori, che l’aveva allenato a Cesena: “ Mi fa molto piacere tornare a lavorare con mister Castori e speriamo tutti assieme di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di mantenere la categoria. Ho scelto Trapani perché il mister mi ha cercato e sono contento di avere avuto questa opportunità. Sono convinto che si potrà fare bene sia come squadra, sia a livello personale. Nella mia carriera finora ho giocato principalmente da esterno/attaccante. Mi piace partire sia dalla fascia sia giocare più verso la porta. Non ho mai segnato tanti gol, spero di iniziare a farlo adesso. - continua Dalmonte - Ai miei nuovi tifosi chiedo solo di sostenerci dall’inizio alla fine. Noi ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo. A Trapani ho fatto il mio primo gol in Serie B, anche se alla fine vinsero i siciliani".