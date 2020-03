Trapani, il caso Coronado arriva alla FIFA: il Floriana vuole 80.000 euro

Stagione a dir poco complicata per il Trapani che, come riporta il Corriere dello Sport, dovrà rispondere, davanti alla Dispute Resolution Chamber della FIFA, di inadempimento contrattuale nei confronti dei maltesi del Floriana, squadra maltese presieduta da Riccardo Gaucci. Il contenzioso - si legge - riguarda un debito di 80mila relativo al trasferimento del centrocampista Igor Coronado, tesserato dalla società granata nell'agosto del 2015 in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver ben figuro in serie B, il Trapani decise di riscattarlo nell'estate del 2016, con riconoscimento in favore del Floriana di un corrispettivo fisso oltre al 40% sulla futura rivendita. Nel 2017 la cessione di Coronado al Palermo per 1,4 milioni di euro, con il Floriana che ha maturato così un "bonus" di 560mila euro euro.

Dopo aver onorato i pagamenti in favore del Floriana per i primi due anni (2017-2018 e 2018-2019), in questa stagione la società trapanese ha improvvisamente smesso di versare quanto dovuto dopo le prime tre rate (ne mancano ancora 6 prima del saldo). Per questi motivi, nonostante numerosi solleciti bonari e ripetute rassicurazioni ricevute dai dirigenti granata circa l’imminente estinzione del debito, il Floriana ha inviato una diffida formale senza ricevere risposta e, conseguentemente, ha attivato il procedimento accelerato previsto dal Regolamento FIFA in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali senza apparente motivazione, chiedendo la condanna del Trapani al pagamento delle rate maturate e non corrisposte, pari ad € 80.000, oltre interessi, nonché l’applicazione di sanzioni disciplinari.