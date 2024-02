Ufficiale Ricordate Coronado? Ha risolto con l'Al-Ittihad di Benzema. Ripartirà dal Corinthians

Igor Coronado torna a casa. L'attaccante brasiliano naturalizzato italiano che nel nostro paese ha vestito le maglie di Trapani e Palermo negli scorsi giorni ha risolto il contratto con l'Al-Ittihad (club allenatore da Gallardo dove giocano tra gli altri Benzema, N'Golo Kanté e Diogo Jota) per tornare a giocare nel campionato brasiliano. Accordo in chiusura con il Cortinthians - scrive 'Globo Esporte' - sulla base di un contratto biennale con opzione per la stagione 2026.

🎥| The Tigers' farewell to Coronado 💛🖤 pic.twitter.com/S3d4nVlf2p — Ittihad Club (@ittihad_en) February 11, 2024

In Brasile il calciomercato è ancora aperto e lo sarà fino al prossimo sette marzo. Di seguito troverete un elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.