Trapani, Moscati al 45': "Dobbiamo far girare di più il pallone"

0-0 alla fine del primo tempo tra Cittadella e Trapani in questa sfida valida per la 3a giornata di Serie B. Intervenuto al 45' ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Trapani Marco Moscati ha analizzato la prima frazione di gara: "Dobbiamo sicuramente far girare più la palla, provando quello che facciamo in allenamento durante la settimana. Così - conclude il centrocampista - troveremo di certo degli spazi".