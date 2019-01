© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Seconda chance nel nostro campionato per Tomislav Gomelt (24). Il centrocampista croato ha firmato per due stagioni e mezzo con il Crotone, squadra che si sta battendo per la salvezza in serie B. Cresciuto nel NK Zagabria, è poi passato giovanissimo al Tottenham e per una stagione ha militato nel Bari, dove ha messo insieme otto presenze complessive. Già nazionale under 19, dalla scorsa estate era in forza alla Dinamo Bucarest. Lo ha comunicato il sito ufficiale dei pitagorici.