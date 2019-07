UFFICIALE: Juve Stabia, dall'Ascoli ecco Bright Addae

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come anticipato nelle scorse settimane, Bright Addae (26) è il primo colpo della Juve Stabia per la serie B. Il difensore ghanese si è legato ai campani lasciando l'Ascoli da svincolato dopo cinque stagioni. Un rinforzo di esperienza per le Vespe, avendo il giocatore all'attivo oltre 130 presenze nel torneo cadetto.