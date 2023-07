ufficiale Lecco, arriva il rinnovo anche per Giudici: accordo per un anno

"Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare di aver rinnovato il contratto di Luca Giudici fino al 30 giugno 2024. - si legge nella nota pubblicata dal club -. L’esterno classe 1992, giunto a Lecco nel 2019, ha collezionato con la nostra maglia 108 presenze e 11 gol. È stato il capitano della passata stagione e si è sempre distinto per correttezza e sportività, oltre che per le ottime prestazioni in campo, diventando un simbolo del Club. Siamo felici di averti ancora tra noi Luca, non vediamo l’ora di rivederti in campo con la maglia bluceleste!".