UFFICIALE: Olbia, arriva il centrocampista Giandonato

Fonte: http://www.olbiacalcio.com/

© foto di Federico Gaetano

La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Piacenza Calcio i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Manuel Giandonato.

Nato a Casoli (Chieti) il 10 ottobre 1991, Giandonato è cresciuto calcisticamente nella Juventus, club con il quale ha esordito in Serie A il 6 febbraio 2010 (Livorno-Juventus) e ha collezionato complessivamente 3 presenze nella massima serie e 2 in Europa League.

Nella stagione 2011/2012 è in forza al Lecce in Serie A (8 presenze), mentre nell'annata successiva si divide in Serie B tra Vicenza (13 presenze e 1 rete) e Cesena (13 presenze). Nella seconda parte del 2013/2014 passa alla Juve Stabia (8 presenze), mentre nella stagione successiva, in Serie C, disputa la prima parte di campionato alla Salernitana (12 presenze) per poi passare al Catanzaro (12 presenze e 2 reti). Riparte quindi da Padova (8 presenze), per poi trasferirsi in Serie B al Lanciano (12 presenze). Nell'estate 2016 passa al Livorno dove, in due stagioni, mette insieme 38 presenze e conquista la promozione in Serie B. Lo scorso anno, alla Fermana, totalizza 31 presenze e 3 reti. A Piacenza, nella stagione in corso, ha collezionato 14 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Giandonato ha vestito inoltre la maglia azzurra nelle selezioni giovanili, dall'Under 16 all'Under 21, complessivamente in 15 occasioni.

A Manuel arriva dalla Società il migliore in bocca al lupo per l'inizio della sua avventura con la maglia bianca!