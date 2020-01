© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Di Gaudio torna in Serie B, in prestito. Questo il comunicato dell'Hellas circa l'addio dell'ex attaccante del Parma: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Spezia Calcio - a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020 – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Di Gaudio. Antonio Di Gaudio, attaccante classe 1989, non è stato impiegato in maglia gialloblù in gare ufficiali nel corso della corrente stagione, mentre nello scorso campionato di Serie B ha totalizzato 14 presenze (con un gol) nella regular season e 2 presenze nei Playoff. Hellas Verona FC augura ad Antonio Di Gaudio le migliori soddisfazioni per questa seconda parte di stagione".