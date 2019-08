© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Riccardo Bocalon, attaccante del Venezia, ha parlato al sito ufficiale del club lagunare: "Ci è dispiaciuto perdere a Parma, nonostante avessimo di fronte un avversario di categoria superiore, e questo la dice lunga sulle motivazioni che abbiamo in questa stagione. Abbiamo fatto una buona partita, tenendo bene il campo. C’è tanto entusiasmo quest’anno e dobbiamo mantenerlo per tutto il corso della stagione. A differenza dell’anno scorso, quest’anno giochiamo un calcio più propositivo, attacchiamo la porta con un maggior numero di uomini e di partita in partita aumenterà sempre più l’affiatamento in campo. Inoltre giochiamo con i terzini molto propositivi in fase offensiva, sono bravi a crossare e questo per noi attaccanti è un grosso aiuto per essere più efficaci. Sabato giocheremo con la Cremonese, una squadra che in estate si è rinforzata e che non nasconde le proprie ambizioni, noi però vogliamo iniziare la stagione nel miglior modo possibile".