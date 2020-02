vedi letture

Venezia, Capello: "Pisa? Scontro diretto. Se vinciamo la classifica cambia completamente"

L’attaccante del Venezia Alessandro Capello ha parlato in vista della sfida contro il Pisa, scontro diretto per la salvezza, in programma nel prossimo fine settimana: “Sarà uno scontro diretto, se vinciamo la classifica cambia completamente. Ora viviamo un momento un po' sfortunato, abbiamo preso tre pali in due gare e subito gol che con un po' più di furbizia non avremmo dovuto prendere. - continua Capello come riporta Trivenetogoal.it - Il morale non è basso, siamo sempre lì a creare fino alla fine, ma dobbiamo stare più attenti. È tutta una questione di episodi, col Frosinone abbiamo preso gol su una delle poche occasioni loro, con l’Entella abbiamo preso gol in pieno recupero”.