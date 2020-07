Venezia, Ceccaroni: "Il Benevento ha ammazzato il campionato, ma ci servono punti"

Il difensore del Venezia Pietro Ceccaroni ha parlato dopo la sconfitta contro l’Empoli e in vista della sfida di Benevento: “Purtroppo sapevamo di aver di fronte una squadra molto forte nei singoli e abbiamo pagato dazio sul campo. Abbiamo un obiettivo ben chiaro da raggiungere e ce l’abbiamo ben in testa. Le occasioni le abbiamo avute e dobbiamo prendere spunto da questa sconfitta per fare altri punti. - continua Ceccaroni come riporta Trivenetogoal.it - A Benevento ci aspetta una partita difficile, loro hanno ammazzato il campionato e dovremo cercare di metterli in difficoltà. Poi avremo una serie di scontri diretti e dovremo mettercela tutta per fare punti e conquistare la salvezza”.