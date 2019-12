Venezia, così non va: il 2020 per invertire la rotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Lezzerini ha evitato la goleada del Cittadella, ma gli uomini di Venturato hanno comunque segnato un gol in più del suo Venezia, e ora una mini crisi tra i lagunari si è aperta. Soprattutto perché, con la vittoria del Cosenza, la formazione di Alessio Dionisi è scivolata al terzultimo posto della graduatoria: certo, è presto per dire quello che sarà, il tempo per risollevarsi non manca, ma occorre invertire immediatamente la rotta, perché il terzultimo posto in classifica, a maggio, vale retrocessione in C.

Eppure non gioca male il Venezia, il calcio espresso dagli arancioneroverdi non è di scarsa qualità, ma qualcosa, forse più a livello mentale, sembra essersi inceppato. E sarà sotto questo aspetto che il tecnico dovrà lavorare a chiusura del girone di andata, con la sosta ormai imminente. Il calciomercato, poi, darà sicuramente una mano, piccoli accorgimenti per sopperire soprattutto a diversi infortuni si renderanno necessari.

Ripetiamo, per invertire una rotta che non è quella giusta: in 18 gare, si parla solo di 4 vittorie, 7 sconfitte e altrettanti pareggi. Che seguono alla scorsa stagione convulsa ma disgraziata, con la formazione chiamata a giocare i playout dopo uno stop del campionato e riammessa poi alla serie cadetta: da mantenere, come obiettivo minimo.