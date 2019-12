Venezia, Dionisi: "C'è pessimismo nell'ambiente, la squadra ne risente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta contro il Cittadella: “Dal punto di vista mentale siamo entrati male in campo, forse l’abbiamo troppo vissuta durante la settimana nell’attesa di giocarla. La squadra voleva far bene, ma non lo ha dimostrato. Dopo la brutta gara con la Juve Stabia volevamo tornare a fare risultato, ma poi questa voglia non l’abbiamo dimostrata in campo. C’è molto pessimismo nell’ambiente e i ragazzi ne stanno risentendo. Io dalla prima giornata mi sento in discussione, mi considero il responsabile di questa situazione, poi spetta agli altri prendere certe decisioni. Il Cittadella ci ha messo in difficoltà”, sono le parole raccolte da trivenetogoal.it.