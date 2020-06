Venezia, Firenze: "Mi sono fatto un bel regalo. Importante vincere oggi"

Autore di un gran gol su punizione che ha regalato la vittoria al Venezia, Marco Firenze è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l'Ascoli per un breve commento: "Oggi è anche il mio compleanno, mi sono fatto un bel regalo. Purtroppo quando sono arrivato al Venezia avevo avuto solo tre-quattro partite prima dell'interruzione. Oggi è stata una partita importante ma ne mancano ancora tante. E' stato importante vincere oggi ma è ancora lunga. Penso che la cosa importante oggi fosse portare a casa i tre punti, come arrivano ha poca importanza. E' una cosa che provo spesso a fine allenamento, sono contento che sia arrivato un gol così."

Nel finale c'è stata un po' di tensione, e qualche rischio per la vostra porta con un palo colto dall'Ascoli:

"Ci siamo abbassati un po' troppo alla fine, per l'ansia di mantenere il risultato. Loro l'hanno improntata molto sull'aspetto agonistico e sulla polemica, l'errore più grande che potevamo fare era seguirli su quel piano, invece siamo stati bravi anche a tener botta nel finale. I punti partita erano abbastanza pesanti."

Hai già cambiato tantissimi ruoli, oggi sei entrato al posto del trequartista Aramu:

"Negli ultimi 2 anni penso mi manchi solo il difensore centrale. Il mister da due settimane mi sta provando in posizione di trequartista, non lo avevo mai fatto in carriera. Cambiare può essere un'opportunità per il mio futuro, ma devo sempre cercare di adeguarmi molto velocemente perché non è semplice."

Ora c'è l'impegno con il Livorno:

non possiamo pensare che con una vittoria ci siamo tirati fuori dai problemi, mancano otto partite e sono tantissime. Dobbiamo rimanere concentrati e cercare di fare tre punti anche lunedì, abbiamo qualche giorno in più per riposare".