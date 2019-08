Venezia, Lollo si presenta: "Qui ambiente dove si lavora bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di presentazione in casa Venezia, dove il neo acquisto Lorenzo Lollo si è fatto conoscere. Queste le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: “La mia carriera ha avuto una prima fase a La Spezia, poi sono passato al Carpi dove abbiamo ottenuto la promozione in Serie A e poi all’Empoli. Nel mese di gennaio scorso sono passato al Padova e come sapete le cose non sono andate benissimo: sono arrivato che la squadra era ultima in classifica, in tanti giocatori non giocavano da tempo e io compreso ho avuto qualche problema. Abbiamo iniziato a giocare a conoscerci e giocare bene nel finale di stagione. Il derby dell’anno scorso? Avevo capito dopo Venezia che aria tirava, anche se avevamo appena battuto 3-0 il Verona. Perdemmo all’ultimo minuto su rigore. A Venezia c’è un ambiente in cui si può lavorare bene come piazza e come città".

Andando poi sul suo personale: "A centrocampo ho fatto tutti i ruoli, ho fatto mezzala a tre e il mediano a due e anche il trequartista. Ho fatto meno il vertice basso nel centrocampo a tre. Il 4-3-1-2 l’ho fatto a La Spezia e a Empoli con Andreazzoli, poi ogni allenatore ha i suoi metodi e le sue idee. Cercherò di capire cosa vuole Dionisi, ieri mi ha detto che abbiamo anche giocato contro. Mi hanno parlato molto bene di lui e ho notato che ha una grande preparazione. La condizione? Non sono al 100%? Avevo iniziato il ritiro con l’Empoli, mi manca il ritmo partita. Sono al 60-70%, perché non ho fatto le amichevoli".