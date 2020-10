Venezia, nota del club: due calciatori della Primavera positivi al Covid-19

Il Covid-19 colpisce ancora il Venezia, dopo aver tenuto ai box, nel rush finale della scorsa stagione, il difensore Gian Filippo Felicioli. Stavolta sono due ragazzi della Primavera a essere risultati positivi al virus.

Di seguito la nota del club: "Venezia FC informa che due propri tesserati della formazione Primavera sono risultati positivi al test per l’identificazione del Coronavirus-COVID-19.

Attualmente i giocatori si trovano in isolamento presso la loro abitazione.

La società si è adoperata per sospendere tutte le attività della Primavera, ponendo in essere tutte le misure necessarie di verifica sullo stato di salute dei tesserati della suddetta formazione".