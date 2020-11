Venezia, Zanetti: "Devo far scelte numeriche, non solo tecniche". I convocati per Brescia

Tra le formazioni più in forma del campionato di B c'è sicuramente il Venezia, che nell'8^ giornata del torneo affronterà il Brescia.

"Bjarkason e Crnigoj non ci saranno, mentre gli altri sono tutti disponibili. Rossi e St Clair non li ho convocati, ma in questo momento tutti meriterebbero di venir vie e non si tratta di scelte tecniche, ma solo numeriche. Capello è un giocatore completo che può fare la mezzala in fase di non possesso e avanzare dietro le punte in fase di possesso, può trasformarsi in un nuovo tipo di giocatore”, alcune delle parole di mister Paolo Zanetti in conferenza stampa.

Che ha poi diramato la lista dei convocati.

Ecco l'elenco dei 24:

PORTIERI: Carotenuto, Lezzerini, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Marino, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Fiordilino, Maleh, Serena, Taugourdeau, Vacca

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson.