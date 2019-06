Venezia, Zigoni al 90': "Ingiustizia giocare i playout, ci manca un rigore"

Gianmarco Zigoni

© foto di Federico Gaetano

Al termine dei novanta minuti tra Salernitana e Venezia, terminata col successo dei padroni di casa per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn Gianmarco Zigoni, che ha accorciato le distanze per i lagunari: "Sapevamo che potevamo ribaltarla, che nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, loro invece hanno fatto due tiri e due gol. Nel secondo tempo abbiamo dominato e meritavamo anche di pareggiare. E' stata un'ingiustizia giocare i play-out, tutta Italia lo sa. Ora però dobbiamo giocarci la salvezza sul campo e dimostrare di essere più forti. C'è ancora il ritorno, abbiamo un solo gol di scarto e sono convinto che ce la faremo. Sicuramente al ritorno i tifosi ci daranno una mano e una spinta. Peccato perché nel primo tempo c'era un rigore clamoroso per un fallo di manoe l'rbitro non è andato neanche al controllare al VAR".