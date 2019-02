Giampaolo Pazzini

Al termine della gara tra Verona e Salernitana, conclusa col successo scaligero per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn il match winner Giampaolo Pazzini che si è così espresso: "Non voleva entrare,ma avevamo troppo bisogno di questa vittoria. Secondo me meritavamo anche qualcosa in più, abbiamo sbagliato troppi ultimi passaggi specialmente nel secondo tempo. Sono molto contento per il gol decisivo, farlo da centrocampo o da un metro vale sempre uguale. La classifica? E' già un po' che non la guardo. Dobbiamo guardare noi che abbiamo lasciato troppi punti per strada, cercare di prendere continuità e sfruttare questo andamento per portarci più in alto possibile. Il pubblico? E' una tifoseria che ci ha sempre sostenuto. Abbiamo bisogno di questa gente perché per noi giocare in casa è un punto di forza troppo importante".