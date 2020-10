Vicenza, Di Carlo: "C'è tanta voglia di vincere. Col Pisa voglio una prestazione di squadra"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa: “Questo campionato è molto equilibrato, tutte le gare finora lo sono state e la differenza l’hanno sempre fatta gli episodi e i particolari. Non guardo la classifica in questo momento, con una vittoria possiamo andare a metà classifica, ma nella squadra c’è tanta voglia di vincere e tutti sanno che bisogna dare di più. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Pisa? Serve una prestazione da squadra, compatta e intensa, e ho fiducia nei miei uomini che sono tornati arrabbiati da Ferrara. Per quanto riguarda la squadra sono tutti convocati a esclusione di Ierardi e Scoppa. Ho qualche dubbio in avanti e a centrocampo, ma per il resto la formazione è fatta e mi aspetto che scenda in campo con lucidità e determinazione”.