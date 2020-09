Vicenza, Gori: "Ho scelto questo club in un paio d'ore. Era quello che cercavo"

Dopo l'ufficialità del suo arrivo a Vicenza per Gabriele Gori, attaccante approdato in biancorosso con la formula del prestito dalla Fiorentina, è arrivato anche il momento della conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “E’ un gruppo molto unito che mi ha accolto a braccia aperte, poi avremo modo di lavorare. Fisicamente? Ho iniziato alla Fiorentina con i doppi allenamenti da una settimana, poi avremo tempo fino a fine mese. L’opportunità di Vicenza? Ho avuto altre proposte, però questa è una città molto bella e c’è un tifo molto caloroso, senza tifosi il calcio sarebbe la metà e c’erano tutti gli elementi che mi hanno portato in questa squadra prestigiosa e con storia. Il mio ruolo? Mi piace fare tutto sul fronte d’attacco. Obiettivi? Giocare il maggior numero di partite e segnare più gol possibili. La trattativa? E’ durata un paio di giorni e poi in un paio d’ore ho preso la decisione perché penso che questa proposta faceva al mio caso”