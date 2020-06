Virtus Entella, Currarino: "Con questo calendario i 5 cambi possono essere un vantaggio"

Il centrocampista della Virtus Entella Michele Currarino dalle colonne de Il Secolo XIX ha parlato della scelta di portare a cinque le sostituzioni in Serie B in questa coda del campionato: "Con il caldo e i tanti impegni ravvicinati le rotazioni possono diventare decisive e poter fare cinque cambi può essere un grande vantaggio per gli allenatori. Ci sono tante partite da giocare e in pochi giorni, avere risorse aiuterà tutti".