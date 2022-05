ufficiale Fiorenzuola, c'è un rinnovo a centrocampo: Currarino prolunga fino al 2023

vedi letture

Serie C

Oggi alle 20:19 Serie C

L'allestimento della rosa in vista della prossima stagione è nel vivo, e il Fiorenzuola ha fatto sapere di aver proceduto con un altro rinnovo, quello di Michele Currarino: il centrocampista ha prolungato fino al 2023.

Questa la nota della società:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto in data odierna il rinnovo del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Michele Currarino fino al 30/06/2023.

Currarino, arrivato in rossonero all'inizio della stagione 2021/2022 di Serie C, ha collezionato 23 presenze in rossonero con 1 rete e 2 assist all'attivo.

Nell'ultima parte del campionato, un infortunio ha limitato le sue presenze, ma il suo pieno recupero certificato con il rientro con la Giana Erminio lo metterà da subito a disposizione dello staff tecnico rossonero all'inizio del ritiro estivo".