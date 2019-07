Virtus Entella, tre nomi per la trequarti: Morosini, Schenetti e Falletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Virtus Entella è alla caccia di un rinforzo sulla trequarti e ha messo nel mirino tre calciatori come rivela Il Secolo XIX. In pole position c’è sempre Leonardo Morosini del Brescia che però potrebbe partire solo nelle fasi finali del mercato, per questo il club ligure si starebbe muovendo su altri due profili. Si tratta di Andrea Schenetti del Cittadella e Cesar Falletti del Bologna: per il primo c’è però da superare l’ostacolo legato alle richieste del club veneto, mentre per il secondo le difficoltà sono legare all’alto ingaggio.