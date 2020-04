Alessandria, Di Masi: "Dopo il Coronavirus in C rimarranno sì e no una ventina di club"

Sul tema della ripresa del campionato di Serie C si è esposto questa mattina il presidente dell’Alessandria Luca Di Masi attraverso le colonne de La Stampa: Mi sono sempre schierato con Gravina, che ha avuto il coraggio di accettare un’eredità onerosa nella Figc: ma dico che la sua proposta di una C d’élite a 20 squadre e una sorta di C2 a 40 non sarà percorribile, semplicemente perché dopo il coronavirus in C resteranno sì e no una ventina di club e gli altri abbasseranno le serrande. Questa è la percezione reale, meglio non creare false illusioni”.

Il numero uno dei grigi si sposta, poi, sul tema del taglio degli stipendi? Auspichiamo la cassa integrazione per chi guadagna meno di 50mila euro lordi all’anno, in ogni caso credo sia corretta una normativa per tutte le società,evitando che ognuna agisca individualmente”.