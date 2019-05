Arezzo, Dal Canto: "Viterbese squadra di categoria, serve pazienza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida casalinga contro la Virterbese, il tecnico dell'Arezzo Alessandro Dal Canto ha parlato in conferenza stampa: "Ho visto contentezza nel sorteggio, è vero che se incontravamo Catania ed Arezzo ci si poteva trovare di fronte davanti a quindici mila spettatori, ma incontriamo una squadra che ha vinto la Coppa Italia, noi invece siamo usciti al primo turno. Certo in campionato le cose sono andate diversamente, hanno scelto un obiettivo rispetto ad un altro, hanno fatto anche molti recuperi quindi non vedo tutti questi favoritismi da parte nostra. Rispetto al Novara, la Viterbese è una squadra più di categoria rispetto al Novara, i piemontesi erano la squadra peggiore che potessimo incontrare, stavolta sono i laziali ad avere il vantaggio del doppio risultato. Bisogna avere pazienza, è ovvio che domani dobbiamo forzare maggiormente perchè giochiamo nel nostro campo e il pubblico a nostro favore".